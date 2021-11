Bertram- Sassari, biglietteria aperta

TORTONA – Biglietteria Bertram aperta in vista dell’incontro di domenica al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato (ore 17.30) con la Dinamo Sassari dell’ex coach Demis Cavina per l’ottava giornata del campionato di Serie A Lba Unipol Sai.

Tagliandi per la partita acquistabili negli orari di ufficio (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19; sabato dalle 9.30 alle 12.30) nella nuova sede del Derthona Basket in via San Marziano 4 a Tortona. Vista la partecipazione dei tifosi in occasione della partita contro la Virtus Bologna, il Derthona ha deciso di riproporre a tutti gli abbonati stagionali la scontistica sull’acquisto di un secondo tagliando per un accompagnatore (40 € anziché 55 € in parterre). Tutti coloro che non avessero ancora ritirato il proprio abbonamento in formato card, che vale come titolo di accesso al palazzetto, lo potranno fare recandosi presso la sede negli orari di ufficio sopraindicati.

Pullman gratuito

Confermato, anche in occasione di questa gara casalinga, il trasporto gratuito verso il palazzetto di Casale Monferrato. Potranno aderire i tifosi, i ragazzi dei settori giovanili della Bertram Derthona, di Autosped Castelnuovo Scrivia e Nuova Olympia Voghera. La partenza è fissata alle ore 15.30 dal piazzale del PalaCamagna di Tortona. I posti saranno prenotabili presso la sede del club in orario di ufficio (0131 1953689). In alternativa è possibile scrivere una mail all’indirizzo paolo.depersis@derthonabasket.it.