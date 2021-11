Gioia Bertram, Mascolo in Nazionale

TORTONA - Bruno Mascolo è nella lista dei 24 giocatori della Nazionale diramata dalla Fip in vista delle qualificazioni ai prossimo Mondiale del 2023.

Grande soddisfazione in casa Derthona Basket per un giocatore in grande crescita, che è stato protagonista della promozione e che si sta confermando in questo inizio di serie A. La guardia di Castellammare di Stabia (25 anni) sarà con gli altri 23 convocati dal commissario tecnico Meo Sacchetti (tra cui anche un ex Derthona come Davide Alviti) in vista delle prime due gare della finestra di qualificazione che vedranno l’Italia impegnata a San Pietroburgo contro la Russia (23 novembre) e al Forum di Milano contro l’Olanda il 29.

Dalla long List di Sacchetti (che comprende anche Tonut, Vitali e Mannion) usciranno i 16 giocatori che si ritroveranno lunedì 22 novembre al Centro di preparazione olimpica dell’Acquacetosa di Roma.



Feeling Azzurro

Se quella arrivata poche ore fa è la prima convocazione in Nazionale A per il numero 14 in maglia Bertram, il feeling con l’Azzurro non è invece una novità. Significative le esperienze di Mascolo con le Nazionali giovanili dell’Italia: nel 2014 ha conquistato l’oro con l’Under 18 nel prestigioso Torneo ‘Albert Schweitzer’ di Mannheim. E’ stato convocato per il Mondiale 3vs3 in Cina e ha partecipato con l’Italia alle Universiadi di Napoli del 2019.