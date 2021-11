Bertram batte Sassari. Ramondino: "Vittoria preziosa”

CASALE MONFERRATO - La Bertram supera Sassari (95-89) nell’ottava giornata del campionato di Serie A. Un successo prezioso per la classifica. “In un campionato così competitivo come quello di Serie A ogni vittoria va presa con soddisfazione - spiega il coach del Derthona Marco Ramondino -. Siamo stati capaci di crescere nel corso della gara e di fare più cose buone che negative. Dipendiamo ancora troppo dall’attacco e dobbiamo lavorare per trovare un equilibrio”.