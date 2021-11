Settebello Autosped. Primato in solitaria

VOGHERA - Settebello e primato in solitaria.

Là, in vetta al girone nord della A2 c'è Autosped: il duello azzurro tra Zara e Zimerle, che hanno vinto insieme (anche con Pedrazzi), è per coach Francesca e le sue ragazze, 57-41 su Ponzano, che sono, sempre più, una candidata a lottare fino in fondo per un risultato storico.

Un dato significativo: dieci delle dodici atlete utilizzate contribuiscono ad aggiungere punti, a conferma di un gruppo, allargato alle giovani, che si aiuta, che mette il collettivo davanti alle individualità.

Solidità difensiva

Avvio subito con il piede sull'acceleratore, con Bonasia che segna e cattura rimbalzi. Sull'11-2, però, la macchina da punti si inceppa un po', le venete accorciano, ma al primo stop è +5 per le giraffe. Che anche nel secondo quarto concedono davvero poco e allungano, quasi doppiando le avversarie a cui permettono, in 20', solo 16 punti, a conferma di solidità e intensità difensiva.

Il terzo quarto è il più equilibrato, ma il margine resta netto per le ragazze di Zara, che scappano ancora all'inizio dell'ultimo parziale e c'è anche il debutto con punti per un'altra giovane, Cassani. Si chiude con un quintetto tutto Under, ragazze che sono il presente e il futuro di un club che è una eccellenza a livello italiano. Qualche numero: Rulli in doppia cifra, Gatti con 10 rimbalzi, 25 punti come vantaggio massimo, e 21 punti dalla panchina.

E il primo posto (Crema ha rinviato la gara con san Giorgio per un caso di covid nel gruppo) con vista sulla Coppa Italia.

Autosped - Ponzano 57-41



(12-7, 31-16, 43-26)



Autosped: Rulli 10, D'Angelo 8, Bonasia 6, Colli 5, Bonvecchio 4, Gatti 6, Bernetti 5, Cassani 2, Francia, Bracco 2, Castagna. All.: Zara

Ponzano: Rescifina, Giordano 6, Gobbo 5, Carraro 2, Van de Keijl 3, Rossi, Bianchi 16, Camporeale 5, Siviero, Sekulic 4. All.: Zimerle