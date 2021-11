Autosped sull'ottovolante

VOGHERA - Stringhe rosse per dire no alla violenza sulle donne, cuore grande, e gioco intenso, per salire sull'ottovolante.

Otto successi per Autosped, contro Sanga Milano, prima prova di maturità delle giraffe, superata a pieni voti, 66-56, per prepararsi alla sfida con Crema, il 5 dicembre. Sicuramente una ipoteca sulla final eight di Coppa Italia, con un po' di apprensione ora per le condizioni di Rulli, 'scavigliata' nel finale ricadendo sul parquet in un rimbalzo. Top Bonasia, 20 punti per lei, mvp del match.

Rincorsa e scatto in avanti

Nel primo quarto Autosped rincorre, fino alla bomba di Bonasia e al canestro di Gatti per il vantaggio dopo 10', 18-15.

Ma è battaglia in grande equilibrio: due canestri e un libero di D'Angelo e poi un'altra volta da 3 di Bonasia per il massimo vantaggio delle padrone di casa, +6. Pinotti chiede time out, le milanesi tornano in campo aggressive e con due conclusione da 6,25 rimettono in parità il punteggio. Ma Castelnuovo riparte, con i liberi di Bonasia e il canestro (e libero) di Colli. La play torna in lunetta per il + 7, poi tocca a De Pasquale firmare il +9, ancora con i liberi con cui Autosped costruisce la prova di fuga, 39-30 all'intervallo lungo.

Terzo quarto di forza

Botta e risposta in avvio di terzo quarto, tra Madonna, grande ex, e Bonasia. Poi sale in cattedra anche De Pasquale, che bombarda da ogni parte, fino al 51-33. Milano regiasce, accorcia, ma Rulli segna il +15 e all'ultimo stop è 57-40

In avvio di ultimo periodo le ospiti provano ad avvicinarsi con un break di 7-0, ricacciate di nuovo all'indietro da Bonasia, scatenata, da Colli e da Gatti, che è una piovra. Il vantaggio torna a +17, 64-47, con transizioni rapide ed efficaci. Due liberi di Madonna per tenere il quintetto di Pinotti ancora in gioco, ma quando serve ci pensa Rulli, che sotto i tabelloni prende tutto e segna anche. A 4' dalla fine propsio l'ex azzurra cade male, nella corsa, e resta fuori dal campo, sottoposta alle cure dello staff medico, ed è bello vedere Bonvecchio, stampellata, avvicinarsi alla compagna per sostenerla. Break di 5 punti di Sanga, a 2'25'' dalla sirena 66-54. Intanto Rulli si rialza, con un vistoso bendaggio alla caviglia sinistra.

Autosped - Sanga 66-56



(18-15, 39-30, 57-40 )

Autosped: D'Angelo 5, Castagna, De Pasquale 13, Colli 7, Gatti 10, Rulli 11, Bonasia 20, Bernetti, . Ne: Bracco, Bassi, Cassani, Francia

Sanga:Guarneri 4, Beretta 11, Viviani 3, Vida 10, Madonna 11, Novati 3, Laube 2, Penz 12, , Angelini. Ne: Di Domenico, Vacchettu, Rapetti. All.: Pinotti