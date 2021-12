Avanzano Asca e ValeMado. Tutti i finali di giornata

Spettacolo, gol, colpi di scena. Ancora grandi emozioni sui campi della provincia, tra conferme importanti e sorprese difficili da pronosticare: ripercorriamo tutto, passando in rassegna le varie categorie.

In Eccellenza, bilancio complessivamente positivo per le due alessandrine: l'Acqui di Arturo Merlo vince 2-1 a Lucento e muove un passo fondamentale in termini di classifica, ma anche di consapevolezze, mentre il Castellazzo chiude sull'1-1 in casa del Benarzole. Segnano prima i locali di Alberto Merlo, Nobili trova il pari grazie grazie a Viscomi e accetta di buon grado il risultato.

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

In Promozione, la capolista Luese Cristo vince 2-0 a Trofarello (Cabella e Gigi Russo) e consolida il primo posto in classifica.

Bene l'Asca, che grazie a un acuto di Cirio regola una Novese ridotta in dieci dalle battute finali del primo tempo, bene anche la Valenzana Mado, che con Rizzo e Pellicani sbriga la pratica Gaviese. Un grande Rignanese trascina l'Ovadese, che batte Pozzomaina e conquista una posizione maggiormente consona alle proprie ambizioni. Beffa finale per l'Arquatese, superata a domicilio dal San Giacomo Chieri, grande impresa di PastorStay.

Prima Categoria: distanze invariate in testa, perché tra Spartak San Damiano e Felizzano termina 2-2, con la compagine di Musso che va sotto due volte, ma ha sempre la forza di recuperare. Fulvius a valanga a Cassano - da segnalare la tripletta di Bennardo - si interrompe la striscia del San Giuliano Nuovo, battuto 1-0 a Canelli proprio sui titoli di coda. Pareggia la Capriatese, mentre la Spinettese è corsara.

In Seconda Categoria la Frugarolese travolge l'Europa Bevingros e riduce il distacco dall'Atletico Acqui, bloccato sull'1-1 dal Casalnoceto. Il solito, immenso, Diego Fossati trascina il Sale (doppietta e 3-1 in rimonta rifilato alla Boschese). Successo all'inglese per la Viguzzolese.

Consueto spettacolo anche in Terza: prova di forza della Vignolese, 3-1 alla Junior Asca, due rigori lanciano il Lerma, che piega Pizzeria Merella Beach. Avanza ancora Fortuna Melior, colpo Garbagna in casa dell'Aurora.

Casale cade ancora, passa il Chieri Decide una rete di Corsini dopo 35', per i nerostellati una occasione nel recupero

Hsl fermato dal Bra Una rete per tempo degli ospiti condanna il Derthona alla seconda sconfitta casalinga stagionale

Avevano giocato ieri le 'nostre' formazioni in serie D: è stato un sabato amaro per il Casale, costretto a cedere tra le mura amiche al Chieri, e anche per Hsl Derthona, costretto a interrompere il proprio percorso al cospetto del Bra. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale.