Bertram vuole tornare a vincere in trasferta

TORTONA - Bertram a Trento per tornare a vincere in trasferta. Successo che manca dalla quarta di andata (Pesaro) quasi due mesi fa.

Impresa non facile visto che l’Aquila Trento sta viaggiando forte (6° posto). Ma la squadra di coach Marco Ramondino è in fiducia dopo la vittoria - con prestazione in crescendo - realizzata contro la Fortitudo Bologna. La gara vale per l'11esima giornata del campionato di Serie A Lba - UnipolSai.

Qui Trento

La Dolomiti Energia di coach Lele Molin è reduce dalla doppia trasferta di campionato coppa fra Trieste e Krasnodar. Dopo le sconfitte di misura, la Dolomiti Energia torna tra le mura amiche per battere Tortona e riprendere il cammino. Flaccadori playmaker di grande efficacia e la fisicità importante di Caroline due aspetti di forza dei padroni di casa che hanno comunque tante armi. Dall’infermeria preoccupano le condizioni di Williams (in recupero da un’intossicazione alimentare), e di Reynolds (forte botta al ginocchio destro nella gara di Trieste). Entrambi gli Usa stanno seguendo un programma individuale e il loro utilizzo nella sfida di domenica sarà valutato solo il giorno della partita.

Qui Tortona

"Veniamo da una prestazione buona con la Fortitudo - spiega coach Ramondino - che ha visto anche una crescita difensiva. Da li dobbiamo ripartire. Andiamo a giocare contro una squadra con pericolosa diffusa come Trento. Serve una prestazione di attenzione e coesione difensiva per cercare di giocarsela”.

Questa l’analisi di Chris Mortellaro, prezioso sparring da allenamento che ancora non ha esordito in questo campionato. “Tutte le partite di questo campionato sono toste, soprattutto quelle in trasferta. Trento sta facendo un ottimo campionato e noi dobbiamo lavorare bene in allenamento per essere pronti domenica”.

Pre-partita

DOLOMITI ENERGIA TRENTO - BERTRAM TORTONA

Dove: BLM Group Arena,Trento.

Quando: domenica 12 dicembre, ore 18.

Arbitri: Paternicò, Bartoli, Catani.

In tivù: In streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport.

Social: Aggiornamenti sui canali social del Derthona basket: Twitter (https://twitter.com/DerthonaBasket), Instagram (https://www.instagram.com/derthonabasket/) e Facebook (https://www.facebook.com/DerthonaBasket/).

Quintetti: Trento con Flaccadori, Saunders, Mezzanotte, Caroline, Williams. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Cattapan (Tortona). In dubbio Reynolds (Trento).

Note: Due precedenti in stagione nelle gare di qualificazione di SuperCoppa. Due successi del Derthona (81-72 a Casale Monferrato e 64-75 alla BLM Group Arena). L’unico ex della era è Jamarr Sanders che ha giocato due stagioni a Trento (60 partite a 8.6 punti in 27 minuti). Ariel Filloy è a soli 7 punti dai 2000 punti in Serie A.