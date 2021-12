Azione Tortona raccoglie giocattoli

TORTONA - Un pensiero gentile per i più piccoli ma più sfortunati: Azione Tortona organizza una raccolta benefica di giochi.

"Come da tradizione - dice il presidente Andrea Mantovani - sabato 18 dicembre, dalle ore 16 alle ore 20, all'interno della nostra sede di via Pelizzari 6, raccoglieremo giocattoli nuovi e usati in buono stato, per poi distribuirli la vigilia di Natale ai bambini dei centri ospedalieri e orfanotrofi del tortonese".

"Mentre qualcuno vorrebbe abolire il Santo Natale - chiosano - il nostro intento, invece, sarà anche quello di mantenere viva la sacra ricorrenza e di generare un meccanismo di solidarietà tra i cittadini, affinché si possano unire generosità e tradizione, per riscoprire la fondamentale importanza delle nostre radici culturali e religiose".