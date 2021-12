Bertram cerca la spinta di Venezia

TORTONA - Bertram in anticipo. I bianconeri saranno in campo domani sera, alle ore 20, al PalaEnergica di Casale Monferrato per affrontare Reyer Venezia, una delle squadre più titolate e forti del campionato di Serie A.

Match valido per la giornata numero 12 della regular season del campionato di Serie A Lba-Unipol-Sai. Sarà l'ultima partita casalinga nel 2021 per la squadra di coach Marco Ramondino. Tortona spera in un altro scalpo di prestigio che possa dare slancio e fiducia alla squadra.

Qui Tortona

Queste le dichiarazioni pregara di coach Marco Ramondino e di Chris Wright. “Difficile descrivere sinteticamente le qualità di una squadra tra le più vincenti in Italia negli ultimi anni - spiega il tecnico - e che è stata costruita per competere in campionato e in Eurocup. Servirà una partita di livello su quello che sono le nostre cose e poi dovremo avere la flessibilità di capire le soluzioni che Venezia andrà a cavalcare durante la partita per interpretarle nel modo giusto”.

Il playmaker della Bertram Chris Wright inquadra così il match contro la Reyer. "Venezia è una grandissima squadra, molto competitività. Noi dobbiamo concentrarci sulle nostre cose difensive e cercare limitare gli alti e bassi. Dobbiamo restare umili, concentrati e rispettare l’avversario e la partita”.

Qui Venezia

Venezia, la squadra scudettata nel 2019, sta vivendo una stagione complicata. Il gruppo di coach De Raffaele è all’ottavo posto (10 punti, gli stessi del Derthona) ed è reduce da due sconfitte consecutive in campionato, l’ultima delle quali rimediata in casa da Sassari. Ambiente in fibrillazione e possibile ritorno sul mercato per gli oro-granata, che certamente erano partiti in questa stagione con ben altre ambizioni, segnatamente quello di essere la terza forza di una campionato a due teste sull’asse Olimpia Milano-Virtus Bologna. Mercoledì sera l’Umana ha battuto in casa l’Olimpia Lubiana in Eurocup con una buona prova. Preoccupa invece la notizia della positività al Covid 19 di Julyan Stone che, ovviamente, non sarà della partita.



Pre-Partita

BERTRAM TORTONA-UMANA VENEZIA

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: domenica 18 dicembre, ore 20.

In tivù: In streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. In chiaro sul canale di Eurosport 2.

Social: Aggiornamenti sui canali social del Derthona basket: Twitter (https://twitter.com/DerthonaBasket), Instagram (https://www.instagram.com/derthonabasket/) e Facebook (https://www.facebook.com/DerthonaBasket/).

Quintetti: Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Venezia con De Nicolao, Tonut, Bramos, Brooks, Watt.

Indisponibili: Cattapan (Tortona). Stone (Venezia)