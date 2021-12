TORTONA - Si sono svolte martedì 14 e mercoledì 15 dicembre, in modalità online, le elezioni per scegliere presidente e vice della Conferenza dei Sindaci Asl Al, che comprende tutti i primi cittadini dei 192 Comuni che compongono il territorio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Alessandra. Al termine delle operazioni di voto è risultato eletto presidente il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, mentre vicepresidente è stato eletto il sindaco di Ovada, Paolo Lantero, entrambi con 130 voti.

“Sono onorato per questo incarico – ha dichiarato il sindaco Chiodi – e voglio trasmettere tutta la mia gratitudine ai colleghi sindaci per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Sono anche soddisfatto per la scelta di Paolo Lantero come vicepresidente, sindaco di grande esperienza e capacità, con cui sono certo lavoreremo molto bene. Benché la Conferenza dei Sindaci abbia una competenza limitata, ha comunque voce in capitolo nella definizione degli indirizzi generali della programmazione socio-sanitaria e la possibilità di esprimersi in merito ai bilanci dell’Azienda Sanitaria. Credo però che questa sia anche l’occasione per migliorare la comunicazione fra sanità regionale, l’Asl, gli amministratori locali e le loro comunità. Il mio impegno sarà quindi quello di dare voce alle istanze di tutti i colleghi sindaci della Provincia e dei loro Comuni, sia quelli grandi, sia, in particolar modo, i più piccoli che non sono parte della Rappresentanza dei Sindaci (composta esclusivamente dai centri maggiori) e hanno quindi minori possibilità di interfacciarsi adeguatamente con l’Azienda Sanitaria o la Regione. Credo sia fondamentale per tutti i nostri Comuni vedere garantiti i livelli di assistenza sanitaria essenziali per i nostri cittadini, avere una rete di presidi ospedalieri realmente integrati e sviluppare una sanità territoriale di cui abbiamo bisogno da troppo tempo”.

Il sindaco Paolo Lantero: “Grazie per la fiducia accordatami, sono certo che con il collega Federico Chiodi, di cui ho grande stima, porteremo nella assemblea le questioni relative ai bisogni dei territori con particolare attenzione alle periferie, compatibilmente alle competenze della assemblea stessa. Penso di poter parlare per entrambi dicendo che saremo a disposizione di tutti i colleghi nello spirito di forte collaborazione, attenzione alle zone più deboli, abbattimento dei campanilismi, rilancio del ruolo della assemblea stessa. Lavoreremo per tutti, con tutti”.

Per la prima volta le elezioni si sono svolte in modalità telematica attraverso una piattaforma online che ha permesso una modalità di voto segreto, certificato e protetto. ASL AL ha investito su questa nuova procedura che rappresenta un’opportunità offerta dalla tecnologia per favorire la partecipazione delle amministrazioni locali negli organismi rappresentativi a supporto della sanità locale. La Conferenza dei Sindaci è convocata per martedì 21 dicembre 2021 alle ore 17:30 e si svolgerà in modalità di videoconferenza per leggere gli esiti della votazione per l’elezione del presidente e del vice presidente della Conferenza dei Sindaci Asl Al e la proclamazione degli eletti e gli esiti della votazione per l’elezione del presidente e del vice presidente della Rappresentanza dei Sindaci Asl Al.