Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Sarà ancora una domenica caratterizzata da tanti rinvii, ma spunti e motivi di interesse non mancano: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche delle squadre alessandrine tra poco in campo.

In serie D, con la gara di Hsl Derthona saltata ieri per nebbia, in campo va solo il Casale: l'ostacolo - complicato - si chiama Varese, ma Modica non può più permettersi di perdere altro terreno e chiede una prova di forza. Magari contando sull'aiuto dei nuovi acquisti.

In Eccellenza, doppia trasferta nel Torinese per Acqui e Castellazzo: la formazione allenata da Arturo Merlo va a Rivoli con la speranza di ridurre le distanze dal primo posto, quella guidata da Fabio Nobili invece affronta l'Atletico Torino in uno scontro diretto delicatissimo.

Promozione: già rinviati gli impegni di Novese, Gaviese e Ovadese, la partita di cartello è Luese Cristo-Arquatese (CentoGrigio, ore 17). Dalla Prima Categoria in giù, l'intero programma è stato cancellato d'ufficio nella giornata di venerdì.