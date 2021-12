Azione Tortona porta i giocattoli per i bambini

TORTONA - Centinaia i giochi distribuiti ai bambini da Azione Tortona, raccolti grazie alla generosità della cittadinanza tortonese.

"Questa mattina - dicono dall'associazione - abbiamo distribuito centinaia e centinaia di giochi ai bambini del Piccolo Cottolengo e del Centro Paolo VI. Inoltre, abbiamo donato regali anche al Comune di Viguzzolo per l'asilo comunale e, con la collaborazione del Comune di Tortona, che ringraziamo, al Cisa (consorzio intercomunale socio assistenziale) per le famiglie in difficoltà con figli minori seguiti dagli assistenti sociali. Ancora una volta siamo soddisfatti e contenti del lavoro svolto, sicuri di aver donato un sorriso ai meno fortunati. Ringraziamo nuovamente i tantissimi cittadini che hanno collaborato con noi. Cogliamo l'occasione per porgere a tutti i migliori auguri di buone feste e buon Natale".