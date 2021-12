Torna il 'Numero Unico'

TORTONA - Già dalle prime ore del mattino di Natale, come da tradizione, i venditori ambulanti erano in giro per le strade e le rotonde della città agitando le copie in vendita: il 'Numero Unico' nella sua ottantanovesima edizione è tornato a far tremare Tortona.

Il periodico satirico che dileggia i 'vip' tortonesi e le loro storie dopo la pausa dello scorso anno quando per il coronavirus il comitato preferì rinviare l'uscita presenta infatti molte storie 'in codice', un cruciverba e il 'Giudizio Universale' in 100 voci.

Ed è già partita la 'caccia' per riconoscere fra soprannomi e anglicismi i protagonisti delle varie rubriche: perché "per un vero tortonese vip l'unica cosa peggiore di essere sul 'Numero Unico' è non esserci".