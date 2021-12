L'Anpi accende la 'Luce verde' sulla Pieve

VIGUZZOLO - Anche il comune del tortonese aderisce all'iniziativa 'Lanterne Verdi', grazie alla locale sezione dell'Anpi.

"Come Anpi e Acv - dicono - abbiamo voluto imitare il Comune di Calcinara, che ha promosso questa iniziativa "Il Comune si illumina di verde in solidarietà con i migranti al confine tra Bielorussia e Polonia". Anche a Viguzzolo la luce verde che irradia dal rosone della Pieve vuole condannare l’inerzia delle istituzioni coinvolte in questa tragedia umanitaria e, al contempo, lanciare il proprio messaggio di solidarietà a chi si sta spendendo per offrire una mano a queste persone che rischiano di morire di freddo e fame ai confini dell’Europa".