Vaccini, accesso diretto fino al 30 gennaio: il nuovo calendario

ALESSANDRIA — Proseguirà fino al 30 gennaio l’accesso diretto ai centri vaccinali della provincia di Alessandria. Lo ha deciso l’Asl (la precedente scadenza era fissata al 31 dicembre). Inoltre, dal 3 gennaio sarà attivo – ma senza possibilità di accesso diretto – un nuovo centro vaccinale all’ambulatorio Asl del quartiere Cristo, ad Alessandria. Sarà anche potenziato il centro vaccinale di Valenza.

Le vaccinazioni con accesso diretto di prime dosi per gli over 12 e di dosi aggiuntive per obblighi vaccinali o scadenza green pass sono effettuate nei centri hub dalle 9.00 alle 12.00. Il nuovo calendario delle aperture può essere scaricato qui. Le somministrazioni delle altre dosi aggiuntive vengono effettuate su convocazione.

Alessandria, nuovi appuntamenti

«Gli utenti di Alessandria convocati per la vaccinazione nei centri vaccinali di Acqui Terme potrebbero ricevere nei prossimi giorni un nuovo sms di convocazione con un appuntamento presso il nuovo centro del quartiere Cristo ad Alessandria o presso quello di Valenza – fanno sapere dall’Asl – È sempre possibile modificare o cancellare gli appuntamenti dal sito ilpiemontetivaccina.it».