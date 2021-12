Rifiuti ingombranti, anche a Pozzolo il ritiro gratuito

POZZOLO FORMIGARO — Dal mese di gennaio 2022, anche i cittadini del Comune di Pozzolo Formigaro, come tutti i cittadini degli altri Comuni serviti da Gestione Ambiente, potranno usufruire del servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica). Per prenotarlo basta chiamare il Numero Verde 800 085312 o compilare l’apposito modulo di richiesta sul sito www.gestioneambiente.net nella sezione “Le nostre attività”.

Saranno ritirati i rifiuti Ingombranti e Raee di origine domestica per un massimo di tre pezzi alla volta; il materiale dovrà essere esposto nel giorno e nell’orario stabiliti con Gestione Ambiente su suolo pubblico, nelle immediate vicinanze del numero civico, senza recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Abiti usati

Dal 1° gennaio, inoltre, nei centri di raccolta di Gestione Ambiente e nei contenitori sparsi sul territorio si potranno conferire all’interno di sacchi chiusi gli abiti usati anche non in buono stato, come indumenti, scarpe, accessori, biancheria per la casa e prodotti tessili puliti e asciutti (non devono, quindi, essere macchiati, impregnati di olio, di grasso e così via). Non si può conferire materiale bagnato perché ammuffisce e risulta irrecuperabile.