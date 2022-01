Bertram, resta solo un giocatore positivo

TORTONA - Rientra, almeno nei numeri, l’emergenza Covid in casa Bertram. Dei sei membri del gruppo squadra risultati positivi nelle scorse settimane, solo un giocatore è ancora positivo e resta in isolamento.

I tamponi effettuati ieri hanno dato il via libera a cinque elementi con i giocatori che hanno superato la visita di idoneità sportiva (prassi prevista dai protocolli Covid) e oggi sono già tornati ad allenarsi con i compagni. Giovedì con Reggio Emilia coach Marco Ramondino dovrà quindi rinunciare ad un solo giocatore. Anche se, ovviamente, la condizione generale del gruppo (rimasto in quarantena per due settimane) non potrà essere ottimale.

Calendario ridefinito

Stamani i club della Serie A si sono riuniti oggi in videoconferenza con il presidente della Lba Umberto Gandini per decidere come rimodulare i recuperi e programmare il campionato. Giovedì si recupera Reggio Emilia-Bertram match originariamente previsto per il 26 dicembre e valido per la 13esima giornata.

Il turno del 2 gennaio (14esima di andata) si gioca il prossimo 16 gennaio con Tortona in casa con Cremona. La prossima settimana (data da definire) si dovrebbe recuperare anche l’ultima di andata (Leoni in casa dell’Olimpia Milano). Il turno in programma il 16 gennaio e valido per la prima di ritorno che avrebbe visto il Derthona impegnato in casa con Brescia, verrà disputato il 13 aprile.

In questo modo le gare dell’andata saranno tutte (si spera) giocate entro il 16 gennaio e si conosceranno le otto squadre ammesse alla Final Eight di Coppa Italia. Il ritorno, che slitterà di una settimana rispetto al programma, sarà asimmetrico e inizierà il 23 gennaio con la seconda giornata che vedrà Tortona in casa della Fortitudo Bologna.

Nel corso della riunione è stata ribadita la sorpresa dei club per la riduzione della capienza al 35%; una decisione che mette a rischio la sopravvivenza del sistema.