Bertram, spareggio con Reggio Emilia

TORTONA – Uno spareggio per la Final Eight di Coppa Italia.

La Bertram (senza Cannon) torna in campo dopo la quarantena Covid (ultima gara giocata quella del 18 dicembre vinta con Venezia) per sfidare a domicilio la Unahotels Reggio Emilia. La partita vale come recupero della 13esima giornata del campionato Lba di Serie A-Unipol Sai, prevista per il 26 dicembre scorso e rinviata dalla Lega causa Covid.



Qui Reggio Emilia

La squadra di coach Attilio Caja ha 12 punti in classifica, gli stessi della Bertram ed ha conquistato i suoi successi in modo equo tra casa (3) e trasferta (3). L'Unahotels guidata dal playmaker Andrea Cinciarini, bandiera tornata a Reggio e re degli assist della Lega (8.7 a gara). Una squadra (che gioca anche la Fiba Europe Cup) che Caja ha plasmato tra conferme (Bonacini, Johnson, Baldi Rossi e Diouf), ritorni (Cinciarini e Strautins) e volti nuovi (Crawford, Thompson, Olisevicius, Hopkins). Una squadra duttile che fa dell’espressione della pallacanestro nella propria metà campo il marchio di fabbrica. Alla vigilia coach Casa ha inquadrato così il match: “Affrontiamo una squadra esperta e con giocatori solidi. L’asse play-pivot composto da Wright e Cain ne rappresenta l’anima, sia in attacco che in difesa. Sarà decisiva la difesa”.



Qui Tortona

Sarà scontro di identità difensive quello tra Reggio e Tortona. Con due tecnici che di questo aspetto del gioco fanno il proprio marchio. Bertram alla viglia ha visto una schiarita dall’emergenza Covid. Quattro dei cinque giocatori positivi si sono negativizzati e ieri sono tornati ad allenarsi. Resta ancora fuori Jalen Cannon. Squadra quasi al completo ma con una condizione tutta da scoprire. Per questo coach Marco Ramondino guarda soprattutto in casa propria. “Il focus deve essere oggi più che mai su noi, anche perché non saremo al massimo delle nostre condizioni. Reggio Emilia è una squadra che ha una classifica che non rispecchia il suo valore e che ha grande livello di esecuzione e grande qualità di pallacanestro che può esprimere. Dobbiamo giocare una partita di grande carattere e di attenzione”.

A suonare la carica in casa Bertram ci pensa Mike Daum. “Sappiamo che ci aspetta una partita importante. Stiamo facendo il meglio per tornare in forma e non vediamo l’ora di tornare in campo dopo la quarantena. Sarà una battaglia perché Reggio Emilia è una squadra molto talentuosa ma se lavoreremo con impegno e determinazione potremo arrivare alla partita preparati per combattere”.

Pre-Partita

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-BERTRAM TORTONA

Dove: Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Bo).

Quando: giovedì 6 gennaio, ore 18.30.

Arbitri: Sahin, Martolini, Pierantozzi.

In tivù: in streaming su Discovery+ (a pagamento).

Dove seguirla: Aggiornamenti sui canali social del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Reggio Emilia con Cinciarini, Thompson, Olisevicius, Hopkins, Johnson. Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Cannon (ancora positivo al Covid) oltre al lungodegente Cattapan (Tortona). Reggio Emilia al completo.