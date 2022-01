Bertram cresce e si prende lo spareggio

BOLOGNA - Bertram Tortona inizia alla grande il 2022. Vittoria strameritata sul campo di Reggio Emilia (84-89 ) che dà una spinta importante alla squadra di coach Marco Ramondino verso la qualificazione alla final eight di Coppa Italia.

Per la prima volta in stagione Derthona vince due partite di fila e torna a imporsi in trasferta dopo due mesi e mezzo (ultima volta il 17 ottobre, a Pesaro). Un successo strameritato per un squadra che è stata avanti per quasi tutti i 40’. L'ex della gara Chris Wright (20 punti e un ultimo quarto super) è l'mvp della sfida.

La partita

Bertram parte meglio (Macura) e si porta avanti di qualche punto. Zona a fronte pari per Tortona che vuole rallentare l’attacco di Reggio. Vista l’assenza di Cannon, Ramondino concede i primi minuti stagionali a Mortellaro. Pari a quota 14 di Reggio con la tripla di Cinciarini al 7’. Sullo slancio i padroni di casa vanno sul + 5 ( 22-17), ma Tortona chiude in scia (22-20). Riparte meglio Tortona che si porta sul +6 (23-29) con Daum. Bertram costruisce tanti tiri buoni (Macura 11 puti con 3 triple) che potrebbero allargare il gap. Si arriva fino al +8 con la tripla di Sanders (30-38). Ma negli ultimi 2’ i Leoni non riescono a congelare il break conquistato e subiscono il parziale (12-2) di Reggio (Hopkins e Cinciarini) che chiude avanti all’intervallo 42-40.

13-6 Bertram in avvio di ripresa con Daum in evidenza (53-48). Ma ancora una volta non arriva la fuga, bensì la rimonta dell’Unahotels: 57-50 a 1’30” dalla fine del terzo periodo. Al 30’ 61-60.

10-1 di parziale Bertram per aprire l’ultimo periodo e riguadagnare il nuovo massimo vantaggio: +8 sul 62-70. Severini è un fattore e Ramondino gli regala minuti. Tecnico a Macura per proteste. Reggio di nuovo ad un solo possesso di distacco sul 74-77 al 36’. Stavolta è un Wright in grande crescita a dare per l’ennesima volta Tortona sul +8 (71-79). La tripla straordinaria di Sanders vale il +9 (77-86) a 1’ dalla sirena. Sembra fatta, ma le triple di tabella di Hopkins e Olisevicius costringono ad un finale dilatato dal fallo sistematico. Wright non è perfetto ai liberi ma il 2/4 basta per chiudere al traguardo sull’84-89.



Il tema

Lo spareggio per la final eight. Il rientro in campo dopo la quarantena Covid. Queste le due risposte che si cercavano dalla Bertram. E la squadra bianconera ha dato dato risposte molto importanti, confermando la crescita mostrata con Trento e Venezia prima della sosta forzata. Una prestazione solida e collettiva che ha permesso di mascherare la non perfetta condizione. Tortona a quota 14 punti aggancia Brindisi, Trieste e Napoli.

Le voci

Soddisfatto coach Marco Ramondino. “Importante vincere in trasferta contro un avversario come Reggio Emilia. Credo che abbiamo giocato una buona partita per 40’ e abbiamo avuto un buon contributo da tutti. Vista la situazione abbiamo cercato di avere risorse da diversi giocatori per essere competitivi. Una prestazione ottima dal punto di vista offensivo, mentre in difesa la zona ci ha permesso di togliere alcune soluzioni a Reggio Emilia che è micidiale nelle esecuzioni”.



I numeri

Finale: 84-89

Parziali: 22-20, 42-40, 61-60.

Quintetti: Reggio Emilia con Cinciarini, Thompson, Olisevicius, Hopkins, Johnson. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Hopkins 28 (Reggio Emilia), Wrigth 20 (Tortona).

Rimbalzi: Hopkins 13 (Reggio Emilia), Sanders 7 (Tortona).

Assist: Cinciarini 13 (Reggio Emilia), Wright 5 (Tortona).

Mvp: Wright (Tortona).