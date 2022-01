Bertram, con Reggio una vittoria "al bacio"

TORTONA - La vittoria delle prime volte e delle conferme.

La Bertram batte a domicilio Reggio Emilia (84-89) e vince per la prima volta in stagione due partite di fila. Quella dell’Unipol Arena è un successo prezioso per la squadra di coach Marco Ramondino che vede crescere le proprie chance di final eight e torna a esultare in trasferta dopo quasi tre mesi (ultima 17 ottobre a Pesaro). La conferma dei progressi mostrati nelle ultime uscite con Trento e Venezia, nonostante lo stop per il Covid, sono il miglior viatico per la proibitiva sfida di Milano di domenica.



Pioggia di triple

Il successo sul campo della Unahotels è da record. La Bertram piazza la miglior prestazione da due punti della stagione, tirando con più del 60% da due punti (14/23 - 60.9%) e mettendo a segno 18 triple su 41 tentativi (43.9%). Le 18 triple mandate a bersaglio eguagliano il record di questo campionato, oltre ad essere la miglior prova per Tortona in serie A, mentre 41 tentativi dalla lunga distanza sono il nuovo primato solitario stagionale.

E’ la terza volta in stagione che Tortona arriva al 50% totale dal campo, statistica già raggiunta nei successi contro Sassari e Virtus Bologna.

Tra le prove individuali (bene Severini, Macura e Sanders) spicca quella di Chris Wright, trascinatore della squadra con 15 punti (su 20) nell’ultimo quarto.



Minuti e minuti

Spiccano nel tabellina della partita i soli 5’ concessi a Bruno Mascolo e i 9’ di Chris Mortellaro. Per la guardia bianconera, che a Bologna, ha festeggiato le 100 presenze col Derthona, un’altra serata non positiva. Dopo la convocazione in nazionale Bruno è passato da oltre 21 minuti di utilizzo a 14, smarrendo un po' la strada. Contro Reggio tanta panchina. Esordio invece per l’esperto Mortellaro che, complice l’assenza di Cannon, ha debuttato in bianconero con 9’ di impegno ed esperienza.