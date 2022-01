Covid, in un giorno 1.322 guariti

ALESSANDRIA - Cinque morti in provincia di Alessandria, ma anche 1.322 guariti. Sono questi i dati più significativi comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale, che ha stilato il quotidiano punto sulla "situazione Covid".

I numeri

Risultano 17.147 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 14.731 dopo test antigenico), pari al 17,3% di 99.388 tamponi eseguiti, di cui 83.303 antigenici. Degli 17.147 nuovi casi gli asintomatici sono 12.361 (72,1%).

Il totale dei casi positivi diventa 645.379, di cui 53.645 in provincia di Alessandria: significa 1.295 casi in più rispetto a ieri. Nelle altre province: 30.503 Asti, 22.675 Biella, 90.728 Cuneo, 50.115 Novara, 332.002 Torino, 22.503 Vercelli, 24.194 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.053 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.961 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ricoveri

In Piemonte, i ricoverati in Terapia intensiva sono 147 (-1 rispetto a ieri), quelli non in Terapia intensiva sono 1.934 (+23 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 154.733. I tamponi diagnostici finora processati sono 12.622.806 (+ 99.388 rispetto a ieri).

Decessi

Sono 16 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 12.207 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.614 Alessandria (5 in più rispetto ai numeri comunicati ieri), 737 Asti, 456 Biella, 1.499 Cuneo, 976 Novara, 5.851 Torino, 564 Vercelli, 388 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 65 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Guariti

Infine, il dato sui guariti, che diventano complessivamente 476.358 (+11.002 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 40.117 Alessandria (1.322 in più di ieri), 23.517 Asti, 16.025 Biella, 67.703 Cuneo, 39.561 Novara, 248.630 Torino, 16.657 Vercelli, 17.789 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.811 extraregione e 4.548 in fase di definizione.