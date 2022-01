L'Unitre si sposta sul web

TORTONA - L’Università della Terza età venerdì 14 gennaio alle ore 15.15 riprenderà il suo ciclo di conferenze sulla piattaforma Zoom.

Una scelta doverosa di prudenza motivata dall’incremento dei contagi di Covid-19 in questo periodo ha indotto l’associazione a trasferire sulla piattaforma le seguenti conferenze previste per il mese di gennaio:

14/1, “L’Universo di Einstein. Lo spazio e il tempo della fisica”, relatore Alessandro Bisio del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia;

del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia; 21/1, ”Il diritto di successione”, relatore Lorenzo Bianchi;

28/1, “L’importanza delle relazioni interpersonali oggi”, relatrice Roberta Paci, psicologa.

Tutti gli iscritti riceveranno in questi giorni l’avviso, un semplice tutorial per installare Zoom e il link per partecipare alle conferenze. L’associazione prevede di tornare agli appuntamenti programmati con la presenza di pubblico e relatori nel Ridotto del Teatro civico nel mese di febbraio.