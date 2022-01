Bertram, "crash test" al PalaDozza

TORTONA - Bertram alla prova del PalaDozza.

Prima di ritorno del campionato Lba di Serie A-Unipol Sai di una seconda parte di regular season asimmetrica. Così Tortona affronta a domicilio la Fortitudo Bologna (che aveva affrontato e battuto il 5 dicembre per le decima di andata).

Si gioca domani al PalaDozza, uno dei campi più caldi di tutta la serie A, alle ore 19. Capienza ridotta al 35%, quindi effetto "sesto uomo" un po' limitato, ma sempre temibile. Resistere a quell'impatto è la mission della squadra di Marco Ramondino.



Qui Bologna

Rispetto alla Fortitudo in ristrutturazione vista a Casale un mese e mezzo fa (successo abbastanza agevole della Bertram che s’impose 74-64), l’avversario di domenica è di altra consistenza. Da quella sconfitta, infatti, la squadra di Antimo Martino (terz’ultima a 10 punti) ha trovato equilibri e nuova spinta con 3 vittorie nelle ultime cinque gare e l’innesto di Branden Frazier (che sta viaggiando a quasi 13 punti e 3.3 assist di media). In casa ha battuto Trieste e Varese ed è reduce dal primo colpo esterno stagionale, sul campo di Napoli. Recentemente ha rilasciato il playmaker Gudmundsson.



Qui Tortona

"Anche a capienza ridotta il PalaDozza rappresenta comunque un fattore campo", avverte coach Marco Ramondino. Proprio il tecnico che nel 2018 eliminò con Casale la Fortitudo nella semifinale playoff di A2 vincendo a Bologna (e al termine della stagione fu ad un passo dalla panchina della Effe) sa che domenica l’atmosfera sarà comunque rovente. “Sappiamo che sono molto diversi da quelli abbiamo affrontato e sono in fiducia. Le difficoltà sono a tutti i livelli: fisico, tecnico, mentale e noi dovremo confermare la nostra identità e mostrare ancora piccoli passi di crescita».

D’accordo con suo tecnico Ariel Filloy, sesto uomo di grande efficacia dei Leoni. «Bologna ha cambiato tanto ed è una squadra di grande talento con tanta gente che fa canestro. Dovremo cercare di evitare che si possano gasare facendo entrare in partita il pubblico. Sono molto contento di come sta andando la stagione. L’anno scorso, a Pesaro, abbiamo fatto una grandissima prima parte poi abbiamo avuto un calo importante. Mi piacerebbe che quest’anno riuscissimo a continuare così fino alla fine”.

Nella Bertram unico dubbio legato a Mike Daum che in settimana si è allenato poco per il colpo alla schiena subito con Cremona.



Pre-Partita

KIGILI BOLOGNA - BERTRAM TORTONA

Dove: PalaDozza, Bologna.

Quando: domenica 23 gennaio, ore 19.

Arbitri: Lo Guzzo, Bongiorni, Vita.

Come seguirla: In tivù in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Fortitudo con Frazier, Aradori, Durham, Benzing, Groselle. Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Cattapan (Tortona) e Fantinelli (Bologna). In dubbio Feldeine e Mancinelli (Bologna).

Note: Capienza del palazzetto al 35% con obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Tre precedenti tra le squadre. L’unico in casa Effe è un ricordo dolce per i Leoni. Una sfida di Serie B tra la decaduta dell’epoca Fortitudo e l’arrembante Derthona di Arioli che espugnò il PalaDozza (61-83) il 19 gennaio 2014 in una serata che resta nella storia del club.