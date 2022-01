Peste suina, Cirio dai ministri

ROMA - Trasferta a Roma non solo per votare il presidente della Repubblica (oggi alle 15 la seconda chiama), ma anche per discutere della peste suina, il flagello che sta mettendo a dura prova un'ampia zona appenninica tra le province di Alessandria e Genova (soprattutto), con divieti estesi fino alla pianura.

Stamani, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e quello della Liguria, Giovanni Toti, hanno incontrato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla presenza degli assessori piemontesi all’Agricoltura e alla Sanità, Marco Protopapa e Luigi Genesio Icardi.

"Piemonte e Liguria - si legge in una nota - chiedono al Governo l’istituzione di un commissario interregionale che possa aiutare ad affrontare questa emergenza nazionale e ristori subito per tutti i comparti colpiti, a cominciare da quello agricolo".

I divieti

"Al momento sono oltre 120 le carcasse ritrovate tra Piemonte e Liguria - ha spiegato il direttore dell’Istituto Zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Angelo Ferrari, presente all’incontro - e quelle risultate positive al momento sono 14 in Piemonte e 7 in Liguria".

In un'ampia fetta del nostro territorio provinciale permangono i divieti di attività venatoria e agro-silvo-pastorale. Vietate anche le escursioni, a piedi o in bicicletta. Ingente il danno per il settore turistico oltre che, naturalmente, per gli allevamenti di suini, alcuni dei quali sono obbligati a macellare i propri capi.