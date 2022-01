Il Derthona Basket impegnato nel sociale

TORTONA - Continuano le iniziative del Derthona Basket a vantaggio delle realtà assistenziali del territorio tortonese.

Alcuni giorni fa Chris Mortellaro, giocatore della prima squadra, si è recato, insieme ai rappresentanti di alcuni istituti scolastici alla Caritas diocesana e all’Emporio solidale della Misericordia, per consegnare prodotti per l’igiene della persona e della casa, atto conclusivo dell’iniziativa di Natale del progetto ‘PiantiAMO il futuro’, progetto fortemente voluto dal Derthona Basket in collaborazione con lo sponsor Riccoboni Holding e rivolto a tutte le scuole tortonesi di ogni ordine e grado.

Secondo impegno importante: una delegazione composta da Bruno Mascolo, Luca Severini, Mike Daum e Chris Wright, giocatori della prima squadra, e da Ferencz Bartocci, amministratore delegato della società, si è recata alla ex Casa del Giovane, in Via Baluardo per omaggiare con 65 grembiuli logati DB i volontari della Mensa Solidale ‘Carlo Boggio Sola’, aperta tutti i giorni dell’anno e che offre un servizio quotidiano di circa 40 pasti, equamente suddivisi tra pranzo e cena.

Questo servizio vuole essere condiviso da tutta la città: il sodalizio tortonese, nell’ottica di radicarsi sempre di più sul territorio, lo ha sostenuto con un piccolo gesto nei confronti di chi, tutti i giorni, svolge un servizio di assistenza a favore dei meno fortunati.

Una ulteriore testimonianza di quanto questo progetto sia considerato importante per la città di Tortona, la presenza – alla consegna dei grembiuli da parte del Derthona Basket – di tutti i rappresentanti delle principali istituzioni che hanno dato vita e sostenuto questa iniziativa solidale: Pier Luigi Rognoni e Ilaria Balduzzi, presidente e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, don Francesco La Rocca, codirettore Caritas e presidente della Cooperativa Sociale Agape, Roberto Garrone, direttore dell’Agape e Luca Simoni, codirettore della Caritas Diocesana.

Nel corso della mattinata, la rappresentanza del Derthona Basket ha ascoltato con grande partecipazione il racconto del lavoro dei volontari e la preghiera di don Primo Mazzolari, visitando poi i locali della Mensa Solidale. Al termine dell’incontro con i volontari, i giocatori della prima squadra hanno consegnato loro un pallone da gioco autografato.

Bertram perfetta. Fortitudo dominata Tortona spegne il PalaDozza (74-92) e sale al 5° posto. Senza Wright, risorge Mascolo. Ramondino: “Molto soddisfatti”

ʺTutto il Derthona Basket vuole ringraziare di cuore il lavoro dei volontari della Mensa Solidale – il commento di Ferencz Bartocci –. Questi progetti, che coinvolgono alcune delle principali associazioni del territorio, sono preziosi per tutti i cittadini. Il club sarà sempre in prima linea a sostegno di questo genere di attivitàʺ.