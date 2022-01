Autosped fa un passo in avanti, Torino si arrende

VOGHERA - Nella sua casa Autosped non fa sconti. Anche se le scorie del ko di tre giorni prima ancora si sentono nei primi due quarti contro la cenerentola Torino Teen Basket. Ma dopo l'intervallo torna a essere la squadra che piace, convinta, lucida, motivata, con la forza della coralità che aiuta a dilagare, 70-44 alla sirena

"Un piccolo passo in avanti" per coach Francesca Zara, che prende tutto il buono di una partita non facile a dispetto degli 0 punti in classifica delle torinesi. Cancellare Vicenza era un obbligo, ma la troppa frenesia nella ricerca del canestro condiziona i primi due quarti. Dal terzo il monologo di una formazione finalmente consapevole del suo valore: 24-3 nel terzo periodo, la svolta di una gara saldamente in mano, con la spinta da De Pasquale, 21 punti per lei, 6 su 7 da 2 e 3 su 7 da 3. In doppia cifra anche Rulli (doppia doppia per lei) e la capitana Colli. Ancora da migliorare la percentuale da 3, 5 su 23 è un progresso rispetto a Vicenza, ma Castelnuovo ha tirato, spesso, anche con il 40 per cento.

Monologo nel terzo quarto

L'equilibrio dei primi due quarti è figlio, proprio, della voglia di cancellare una pessima prestazione, ma non sempre ragionando come servirebbe e c'è un po' di preoccupazione, in campo e sugli spalti, 15-14 dopo 10' 30-26 all'intervallo lungo, che potrebbe far temere ancora fatica nel gioco e poca incisività. Così non è, la svolta finalmente c'è e basta per fare il vuoto, 54-29, e poi gestire, con autorità. Liberatoria e nuovo punto di partenza.

AUTOSPED - TORINO TEEN 70-44

(15-14, 30-26, 54-29)

Autosped: D'Angelo 4, Rulli 14, Bonasia 8, Castagna, De Pasquale 21, Colli 13, Bernetti 3, Bonvecchio 3, Francia, Gatti 4. All.: Zara

Torino Teen: Ferriani, Bevolo 18, Ricci 1, Giauro 2, Bolognini 2, Salvini 14, Seuomo, Iagulli 1, Tortora 6. Ne Isoardi. All.: Corradi