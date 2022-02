Bertram e Autospeed: un sabato per due

TORTONA - Un sabato speciale per gli appassionati di pallacanestro. Il segnale di un rapporto sempre più stretto tra i due club del Tortonese. Sabato 12 febbraio Bertram Derthona e Autosped Castelnuovo Scrivia si divideranno il parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.



La giornata sarà aperta dalla gara della formazione allenata da Francesca Zara, in campo alle ore 16 contro Carugate per la 17° giornata del campionato di Serie A2 Femminile. Alle ore 20.30 scenderà in campo la Bertram di Marco Ramondino per affrontare Dolomiti Energia Trentino (20° giornata del campionato di Serie A).

Biglietto unico

I due club propongono per l’occasione un biglietto unico per l’evento per facilitare l’accesso al palazzetto a tutti gli spettatori che volessero assistere a entrambe le gare. Gli abbonati stagionali delle due società, con il loro titolo di ingresso, potranno accedere gratuitamente alle due partite in programma nella giornata. Tutti gli altri tifosi, acquistando il biglietto per la partita della Bertram Derthona, potranno accedere in modo gratuito anche alla partita di Autosped Castelnuovo Scrivia.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Derthona Basket telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it