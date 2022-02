Bertram, con Trento convinti di ripartire

TORTONA – La Bertram riceve la Dolomiti Trento per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A –Unipol Sai. Si gioca domani (PalaEnergica, ore 20.30).

Nel pomeriggio in campo anche la formazione femminile dell'Autosped (A2) contro Carugate. La squadra di coach Marco Ramondino (quinta a 18 punti, gli stessi dei rivali), vuole ripartire dopo due stop nei finali.

Qui Tortona

A presentare la sfida contro Trento il vice allenatore dei Leoni Massimo Galli. "A noi rimane sicuramente un po’ di amarezza per i finali delle due partite con Reggio Emilia e Treviso. Ma sono convinto che la squadra saprà riscattarsi. Stiamo vivendo una stagione complicata che presenterà spesso dei finali in volata, come è successo all’andata con Trento, quando abbiamo perso al supplementare. Scontro diretto? È una partita come le altre, ma per quello che ci riguarda vogliamo riscattarci. Giocando in casa vogliamo fornire una prestazione di livello, sperando stavolta in un finale diverso".

Conscio della difficoltà della gara anche Luca Severini. "La partita con Trento sarà difficile perché è una squadra forte, che gioca anche le Coppe ed è ben allenata. Ci stiamo preparando per arrivare pronti. Da parte mia, anche se magari non avrò tanti minuti, cercherò di farmi trovare pronto per non fare errori e aiutare la squadra a vincere".

Ariel Filloy, assente a Treviso, tornerà a disposizione di Ramondino e sarà in campo con una maschera protettiva del viso.

Bertram, Autosped e Azalai per la ricerca contro il cancro Per sostenere Just the woman I am. Sabato le due squadre con la tshirt ufficiale dell'evento

Qui Trento

Alla vigilia il coach di Trento Lele Molin, storico vice di Ettore Messina, ragiona così sul momento dei suoi e sulla sfida.

“Tortona è una squadra con un ottimo mix di esperienza e talento. Un sistema, un gruppo che gioca con una chiara identità tecnica: per metterli in difficoltà ci servirà giocare 40’ di grande solidità, soprattutto in difesa. La vittoria nel match di andata arrivò dopo una delle migliori prestazioni della nostra prima parte di stagione, oggi non siamo così brillanti ma vogliamo ritrovare ritmo e coesione: è il momento di guardare avanti, non indietro. La squadra sta lavorando con la giusta attitudine e con la voglia di crescere, ma abbiamo un po’ perso confidenza, fiducia reciproca e determinazione».

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA –DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Dove: PalaEnergica Paolo Ferraris, Casale Monferrato.

Quando: sabato 12 febbraio, ore 20.30.

Arbitri: Rossi, Borgioni, Pierantozzi.

Come seguirla: In tivù in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Trento con Flaccadori, Saunders, Reynolds, Caroline, Williams.

Indisponibili: Cattapan (Tortona).

Note: Capienza del palazzetto al 35% (circa 1300 posti) e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. La giornata del PalaFerraris è stata denominata “Un sabato speciale” per la concomitante presenza della formazione di A2 femminile dell’Autosped Castelnuovo Scrivia che giocherà alle ore 16 contro Carugate. Per l’occasione attivate iniziative benefiche collaterali che vedranno protagoniste Just The Woman I Am e Azalai Asd. Nell’intervallo tra le due partite spettacolo freestyle dei Da Move.