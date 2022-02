Tifosi Bertram per la final eight a Pesaro

TORTONA – La final eight di Coppa Italia (targata Frecciarossa) si avvicina.

Appuntamento per tutti i tifosi bianconeri giovedì 17 febbraio alle ore 18 a Pesaro, quando la squadra di coach Marco Ramondino sfiderà l’Allianz Trieste nel quarto di finale. Il club comunica gli orari settimanali di apertura al pubblico della segreteria,in Via San Marziano 4: da oggi, lunedì 1 , a mercoledì 16 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. I tifosi potranno recarsi in sede per acquistare i biglietti disponibili nei vari settori del palazzetto.

Pullman per Pesaro

Per seguire la squadra, il Derthona ha organizzato un pullman andata-ritorno in giornata al costo di € 25 più il prezzo del biglietto. La partenza è stata fissata alle ore 11 di giovedì 17 dal piazzale antistante il PalaCamagna. Fino a mercoledì 16 febbraio è ancora possibile riservare il proprio posto recandosi alla segreterianegli orari di apertura al pubblico o scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it. Info al numero 0131 1953689.