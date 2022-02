Peste suina: rinvio delle tasse per gli allevatori

ROMA - "Boccata d'ossigeno per allevatori avicunicoli e suinicoli delle aree colpite da influenza aviaria e peste suina africana. Approvato l'emendamento al decreto Milleproroghe, a mia prima firma, che proroga al 31 luglio le tasse in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di quest'anno. I versamenti sospesi andranno effettuati entro il 16 settembre in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo entro il giorno 16 tra settembre e dicembre 2022": con queste parole il capogruppo Lega alla Camera, Riccardo Molinari, commenta la decisione del Parlamento.