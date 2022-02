Final eight Bertram, primo ostacolo Trieste

TORTONA – Bertram debutta nella Frecciarossa final Eight di Coppa Italia.

Bianconeri in campo domani (ore 18) nel terzo quarto di finale della manifestazione che si gioca alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Avversario l’Allianz Trieste dell’ex Andrejs Grazulis.

Qui Tortona

“Vogliamo confermare la nostra identità – spiega Marco Ramondino -. Quando si cambia ambiente e si va in un contesto esposto, il mio punto di partenza è sempre quello di riuscire a mantenere la mentalità. Presentarci come squadra e trovare soluzioni collettive ai problemi che ci troveremo ad affrontare. Sarò contento se, uscendo dal normale flusso della stagione, dal normale flusso delle cose non cambieremo. Il nostro mantra deve essere questo. E poi è chiaro che vorremmo giocare una parità migliore rispetto all’ultima contro Trieste. Loro hanno cambiato alcuni interpreti ed hanno una gerarchia veramente definita. Fanno pochi errori. Sono bravissimi a cavalcare i propri punti di forza. Difficile portarli via da quello. Si sono consolidati ancora di più. Come si batte Trieste? Giocando meglio. Elevando il nostro livello di gioco e stando attenti su loro giocatori di riferimento e più esperti. Entrare nella partita metallizzati e preparati e sereni, senza cedere alla frustrazione se non riusciremo subito a giocare contro di loro come vorremmo”.

La vigilia di Jamarr Sanders: “Siamo emozionanti partecipare e penso che lo siano anche i nostri fans. Un altro piccolo passo per la storia di questo club. Ho partecipato due anni con Trento senza vincere ma sono rimasto impressionato dal livello delle partite. Mi sento bene e spero di giocare più partite quest’anno, non solo una”.

Qui Trieste

Alla vigilia della manifestazione Trieste ha firmato Ty–Shon Alexander, play guardia Usa che ha giocato la prima parte di stagione con la Virtus Bologna. Alexander esordirà con la maglia alabardata proprio con Tortona. “Ringrazio di questo sforzo la società – spiega coach Franco Ciani – che dà maggiore consistenza alla squadra e tampona il grande vuoto lasciato dall’addio di Fernandez. Ty-Shon è allenato e non ci sono controindicazioni per farlo lavorare da subito a pieno regime. Sarà significativo poterlo avere in Coppa Italia, ma in un quadro più ampio è un segnale di come stiamo cercando di fare di tutto per essere competitivi al massimo. Contro Tortona sarà una sfida dentro o fuori e anche questa sarà una bella scuola di vita, per quel che riguarda la parte finale della stagione".

Pre partita

BERTRAM TORTONA –ALLIANZ TRIESTE

Dove: Vitrifrigo Arena, Pesaro.

Quando: giovedì 16 febbraio, ore 18.

Arbitri: Lanzarini, Lo Guzzo, Bongiorni.

Come seguirla: In tivù su Rai Sport e Eurosport 2. In streaming su Discovery + (www.discoveryplus.it/sport). Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Trieste con Davis, Banks, Mian, Grazulis, Konate.

Indisponibili: Cattapan (Tortona), Lever (Trieste).

Note: Marco Ramondino e Franco Ciani sono due dei quattro allenatori debuttanti della manifestazione. Tortona è alla prima partecipazione, Trieste torna in Coppa per la seconda volta. Tra i singoli il Leone Ariel Filloy vanta nove partecipazioni con sette club diversi e il successo con Venezia nel 2020. L’alabardato Adrian Banks invece ha giocato (e perso) tre finali con Varese, Avellino e Brindisi. La guardia detiene il record di punti in una singola gara, 37 segnati in Brindisi-Sassari del 2020. Gli ex sono Filloy e Sanders da una parte Grazulis dall’altra.