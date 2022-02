Autosped, ecco Ravelli. Dagli States e dalla A1

CASTELNUOVO SCRIVIA - Autosped aggiunge. E che rinforzo, per giocarsi la final eight di Coppa Italia (con la vittoria di Udine su Alpo, 61-56, la qualificazione è sicura) e, soprattutto, la corsa ai playoff da affrontare con la miglior classifica possibile.

Il 2022 non è iniziato bene: due vittorie e due sconfitte, e anche nei successi, con i fanalini, troppa fatica, e la sensazione che qualche ingranaggio non funzionasse più bene come nella prima parte della stagione. Faccia a faccia, tra società, squadra e staff e la decisione di tornare sul mercato.

Con un nome, Ashley Ravelli, molto gradito da coach Francesca Zara, ma non facile da portare in A2. Bravo il ds Franco Balduzzi a perfezionare una trattativa complicata. Che si è conclusa nel migliore dei modi: già questa sera la guardia play classe 1993 si è allenata con le nuove compagne e potrà debuttare sabato nella prima delle due trasferte ravvicinate, a Mantova.

Milanese, dopo il percorso nel Vittuone, sei anni negli Stati Uniti, con la canotta della Bobby Mo University, la laurea in psicologia sportiva, soprattutto il titolo di 'Rookie of the year', capitana della squadra, con accesso alla Ncaa. Al ritorno in Italia solo A1: Broni, due stagioni a Lucca, l'anno scorso a Empoli grande protagonista. Meno brillante il campionato delle toscane quest'anno: Ravelli ha gradito la proposta di Autosped e da poche ore è una 'giraffa', con tanta qualità, esperienza e punti a disposizione della squadra.