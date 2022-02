Covid, il bollettino: in provincia di Alessandria 252 contagi

ALESSANDRIA — Secondo i dati forniti dall'Unità di Crisi sull'andamento della pandemia, in provincia di Alessandria sono 252 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Si registrano 2 ulteriori decessi mentre i guariti sono 423. In Piemonte 2.569 contagi con tasso di positività pari al 5,6% a fronte di oltre 45mila tamponi processati. Diminuiscono i posti occupati nei reparti di terapia intensiva e anche le ospedalizzazioni.

La situazione dei contagi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.569 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2.060 a test antigenico), pari al 5,6% di 45.719 tamponi eseguiti, di cui 40.306 antigenici.

Il totale dei casi positivi diventa 962.536, così suddivisi su base provinciale: 78.929 Alessandria, 44.120 Asti, 37.339 Biella, 129.666 Cuneo, 73.208 Novara, 511.183 Torino, 34.186 Vercelli, 34.251 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.705 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.949 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 54 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.314 (-100 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 55.494. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.311.353 (+ 45.719 rispetto a ieri).

I decessi diventano 12.936

Sono 16, tra i quali 3 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti).

Il totale diventa quindi 12.936 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.724 Alessandria, 777 Asti, 493 Biella, 1.585 Cuneo, 1.042 Novara, 6.168 Torino, 598 Vercelli, 420 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 129 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

892.738 Guariti

I pazienti guariti diventano complessivamente 892.738 (+4.836 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 73.461 Alessandria, 41.513 Asti, 34.707 Biella, 121.946 Cuneo, 69.705 Novara, 476.039 Torino, 31.733 Vercelli, 32.071 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.521 extraregione e 8.042 in fase di definizione. 73.038