Ramondino: "Abbiamo dato il massimo"

PESARO - Quanto mai vera e adatta per la Bertram la frase “l’onore dei vinti”. Tortona gioca una stupenda Final Eight ma si deve arrendere a Milano e alla “migliore difesa d’Europa”. Una sconfitta che nulla toglie ad una quattro giorni nella quale la squadra di Ramondino ha mostrato una bellissima pallacanestro. Ora tutti, ma proprio tutti, in Italia sanno dov’è Tortona.

Ramondino e i campioni

“Per noi sono stati quattro bei giorni. Già nell’intervallo ho riconosciuto ai miei ragazzi che stavano dando tutto, ma a questo livello non basta. Per me, come allenatore, questo deve essere lo spunto per tornare in palestra e fare di più e meglio per essere più pronti se e quando ci sarà una prossima occasione. I grandi allenatori e i grandi campioni non lo sono per un’etichetta, ma perché se lo sono guadagnati sul campo, perché sono capaci di alzare la loro capacità di performare quando serve. Questa sera abbiamo visto i campioni”.

Bertram sconfitta in finale Ultimo quarto fatale per le speranze dei ragazzi di Ramondino. che giocano una grande partita ma cedono a Milano



Grande protagonista della Coppa Italia Bruno Mascolo che rilancia la sua candidatura alla Nazionale. “Sicuramente è stata un’esperienza bellissima. Siamo andati oltre le aspettative. Stasera abbiamo provato a dare fastidio a Milano ma la fatica di ieri si è fatta sentire. Siamo arrivati vicino, poi il loro strapotere fisico si è fatto sentire. Il rammarico c’è ma torniamo a casa con la consapevolezza della nostra forza”.

Ricci ricorda Luigino

Uno dei grandi ex della partita, Pippo Ricci, conferma le sue grandi doti umane e il suo legame con Tortona, con un pensiero bello nei confronti di Luigino Fassino, l’uomo simbolo del Derthona mancato tre anni. “Siamo felici di questa vittorie meritata. Ma grande onore a Tortona che si è confermata una squadra incredibile. Sono contento per loro perché ho giocato lì qualche anno fa. Voglio ricordare Luigino Fassino che è la persona più bella e più vera che ho incontrato in questo mondo. Non c’è più da qualche anno ma sicuramente sarà felice lassù per il suo Derthona”

L’endorsement nei confronti del collega Marco Ramondino da parte del coach dell’Olimpia Ettore Messina. “Abbiamo vinto un torneo difficile contro buone squadre come Tortona e Brescia, guidate da due giovani allenatori come (Magro e Ramondino, ndr) che stanno facendo un ottimo lavoro. E questo è una cosa importante per la nostra categoria. Stasera ci siamo sbloccati in attacco e siamo riusciti a togliere loro il tiro da tre che in questa Coppa era stato fondamentale per il loro gioco”.