La Bertram al fianco dei giovani vaccinati

TORTONA - Una nuova iniziativa sociale realizzata dal Derthona Basket con la comunità tortonese, in collaborazione con il Distretto di Novi Ligure-Tortona dell’Asl Al. L’avvio dell’iter vaccinale da parte dei bambini della città è stato accolto con interesse dalla società, che ha deciso di scendere in campo per “premiare” i più giovani, che con coraggio e determinazione, hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid-19. Per fare ciò, il Derthona ha realizzato uno speciale attestato di coraggio che viene consegnato ai bambini che lo possono personalizzare inserendo il loro nome e conservarlo come ricordo.

ʺIn questi anni di Covid-19, tamponi e vaccini, i giocatori del Derthona Basket si sono recati presso l’Asl collocata nel Distretto di Tortona. Anche per i più giovani è iniziato l’iter vaccinale: per questa occasione è nata questa collaborazione con il Club attraverso la consegna di attestati di coraggio con le foto dei Leoni – le parole di Pia Camagna, membro dello staff sanitario del Club -. L’iniziativa è stata condivisa con il direttore del Distretto, i medici e gli infermieri ed è stata apprezzata dai ragazzi. L’attività del Derthona Basket non si limita al campo di gioco, ma si estende anche al territorio divulgando iniziative rivolte al benessere della popolazione e della comunitàʺ.

ʺÈ chiaro che personaggi pubblici, come gli sportivi, possono veicolare messaggi positivi – il commento di Orazio Barresi, direttore del Distretto Sanitario di Novi Ligure-Tortona dell’ASL di Tortona – così come il fatto che le vaccinazioni possono ridurre al minimo i disagi portati dalle malattie. Pertanto siamo felici di questa collaborazione con la Bertram Derthona, con l’auspicio che a questa iniziativa ne possano fare seguito altreʺ.