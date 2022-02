Calderisi, i gol sono 300. Tutti i finali di giornata

Conferme importanti, sorprese difficili da ipotizzare alla vigilia e traguardi personali meritevoli di essere celebrati adeguatamente. E' stata come sempre una domenica ricchissima di spunti e noi la ripercorriamo passando in rassegna le varie categorie.

In serie D doppio segno 'X' per Casale e Hsl Derthona: la formazione guidata da Giacomo Modica si salva solo nel finale contro il Saluzzo (rete di Forte a dieci minuti dal termine), mentre quella di Zichella deve accontentarsi dell'1-1 in casa contro Pont Donnaz.

Casale agguanta il fanalino Solo nel finale il pareggio di Forte. Saluzzo avanti dal quarto d'ora del primo tempo

Pont Donnaz strappa un punto al 'Coppi' Hsl subito in vantaggio con Diallo, poi il pareggio di Frugoli e tanta lotta a centrocampo

Eccellenza: giornata amara, ancora una volta, per Acqui e Castellazzo. I bianchi, nonostante una grandissima prodezza di Guazzo, si fanno raggiungere dalla Pro Dronero e rinviano ancora l'appuntamento con la vittoria; va peggio ai ragazzi di Nobili, battuti 1-0 dall'Alba Calcio nonostante una gara generosa, con contestazioni per un rigore non concesso proprio sui titoli di coda.

Acqui non sa più vincere, Castellazzo protesta Termali avanti con Guazzo, raggiunti a metà della ripresa. Contro Alba ai biancoverdi negati due penalty

Capitolo Promozione: dopo gli anticipi di ieri, con la Luese Cristo sempre più in fuga, la Vale Mado passa 3-2 sul terreno del Pozzomaina e rimane in corsa. Continua la risalita dell'Ovadese, 2-1 nel derby contro PastorStay, ed è sempre più sorprendente la Gaviese, che batte anche il San Giacomo Chieri e raggiunge quota 30 punti. Bene la Novese, male l'Arquatese.

Ovadese, tre punti pesanti con la Pastorfrigor Rignanese e Costa i marcatori di una gara che può valere la svolta

In Prima Categoria prova di forza del Felizzano, 3-1 al 'Penno' contro un Calliano che aveva segnato per primo, mentre un grande Bennardo trascina la Fulvius. Colpo salvezza del Solero, 2-1 al Monferrato, 1-1 tra Capriatese e Canelli.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria, le distanze sono invariate: vincono Atletico Acqui (1-0 con il Libarna, rete di vela) e Frugarolese, 8-0 ai danni della malcapitata Pozzolese. A proposito della squadra di Tafuri, Michele Calderisi realizza due gol e taglia l'incredibile traguardo delle 300 reti realizzate in carriera, premio meritato per uno dei bomber più prolifici del 'nostro' calcio.

Chiusura dedicata alla Terza, dove il Lerma perde 2-1 contro Gs Lobbi e dove la Vignolese chiude il set contro Valmadonna San Michele.