Bertram televisione: nasce Derthona TV

TORTONA – Un progetto ambizioso per accompagnare le ambizioni in campo della Bertram.

Nasce Derthona TV, la televisione della squadra bianconera. Il canale YouTube dei Leoni diventa una vera tv, fruibile da smartphone, tablet e pc, ricca di contenuti, approfondimenti e curiosità per entrare sempre di più in contatto con il mondo bianconero.

Il progetto del club bianconero, che sarà identificato con un nuovo logo, si propone di raccontare il dietro le quinte della squadra tortonese alle prese con la prima storica annata in serie A, dalle conferenze stampa, alle trasferte di campionato e alle iniziative che coinvolgeranno i giocatori nel corso della settimana.

Ma, oltre alla parte sportiva, i tifosi del Derthona e gli appassionati di pallacanestro potranno conoscere l’avanzamento dei lavori della Cittadella dello sport in costruzione, le iniziative sociali e di promozione del territorio che la società sta portando avanti e l’attività del basket femminile di Autosped Castelnuovo Scrivia di A2.

Il primo atto della nuova avventura è un video promozionale, in attesa che Derthona TV inizi la sua programmazione.