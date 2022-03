Un quadro fruibile anche dai non vedenti

TORTONA - Il tema centrale del service nazionale “Progetto Kairòs: per un’integrazione al contrario” riguarda la necessità di ripensare l’integrazione come servizio di qualità rivolto a tutti, con l’obiettivo finale di una inclusione che si riferisca alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica.

Una vera cultura dell’integrazione si fonda sulla comprensione delle altrui necessità e sulla piena accettazione della diversità, intesa come componente non accessoria della vita stessa. Bisogna intendere l’integrazione come la ricerca del segreto che aiuta tutti ad essere diversamente abili. E’ questa la chiave di lettura che il Lions Club Tortona Castello propone con un service di grande rilevanza ed inedito nel nostro territorio: la realizzazione in 3d di un’opera pittorica in modo da renderla fruibile anche dalle persone ipovedenti.

La scelta è caduta su un quadro di proprietà del Comune di Tortona, “PascoloAlpestre” dell’artista Angelo Barabino, uno dei maggiori esponenti del divisionismo tortonese. La realizzazione in 3d, per opera di Andrea Azzalin, sarà esposta accanto all’originale e verrà presentata il 5 marzo, alle ore 17 nel percorso della mostra di Palazzo Guidobono, non solo permettendo la fruizione di un’opera d’arte a tutte le persone ipovedenti ma invitando anche i normo-dotati ad un approccio nuovo e diverso nei confronti di un’opera pittorica, mettendosi nei panni dell’altro e osservandola con gli 'occhi' degli altri.