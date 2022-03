Sul pullman del derthona 45 profughi dall'Ucraina

TORTONA - Sul pullman della Bertram Derthona verso una destinazione di pace.

Fra poche ore il mezzo della società tortonese, messo a disposizione da patron Beniamino Gavio, raggiungerà Halmeu, in Romania, per caricare a bordo 45 profughi ucraini fuggiti dagli orrori della guerra. Sul pullman c'è anche don Pietro Sacchi, orionino, parroco a Voghera, che ha subito avuto da Gavio la disponibilità per portare in Italia donne, uomini e bambini.

Partenza per la Romania ieri sera, tre autisti si sono alternati alla guida, domani il rientro in Italia: 24 saranno accolti degli Orionini a Tortona, gli altri a Fano, dove c'è un altro centro gestito dalla congregazione di don Orione.