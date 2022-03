Vaccini: oggi in Piemonte somministrate quasi 6mila dosi

Consueto resoconto relativo ai dati della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, mercoledì 9 marzo, sono state quasi 6mila le somministrazioni.

Per la precisione, sono 5.835 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 263 è stata somministrata la prima dose, a 1.149 la seconda, a 3.050 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.695.352 dosi, di cui 3.312.039 come seconde e 2.774.380 come terze. Nei primi dieci giorni sono state somministrate 1.304 dosi di Novavax. Somministrate in totale 9.189 quarte dosi ai soggetti fragili (1.373 oggi).