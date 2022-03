TORTONA - Continua la maledizione del 'Coppi' per l'Hsl Derthona: solo uno 0-0 con l'ultima in classifica, il Saluzzo, che mostra sì qualche limite soprattutto in fase offensiva ma riesce ad imbrigliare per novanta minuti i Leoni di Zichella che hanno più bisogno che mai delle prossime due settimane di pausa per recuperare dalle fatiche dell'anno nuovo.

Il primo tempo si apre con un diagonale di Carli ben disinnescato da Teti, poi ci prova Saccà sul fronte opposto ma anche Virano non si fa sorprendere; un colpo di testa di Serino appena prima della mezz'ora rompe un primo tempo noioso, che si accende nel finale: prima Otelè con una rimessa lunga da fallo laterale permette a Diallo di prolungare di testa verso Filip murato al momento della conclusione, poi Diallo servito ancora da Otelè cerca il diagonale ma è impreciso. Un'azione personale di Saccà allo scadere si esaurisce in un tiro debole e centrale, poi Diallo lanciato da Todisco salta il primo difensore ma viene anticipato da Caldirola e l'occasione sfuma.

La ripresa non è molto meglio: dopo un colpo di testa di Carli su calcio d'angolo ben controllato da Teti e un rigore chiesto dal Saluzzo per un fallo di Todisco su Greco, la partita va in ghiaccio. Sul taccuino finiscono un tiro di Saccà centrale che non impensierisce Virano, una punizione di Manasiev dal limite che scende con un attimo di ritardo passando sopra la traversa e alcuni cross dalle due fasce di Saccà e Otelè che però non trovano mai un compagno pronto alla deviazione in rete. Nel finale due occasioni su altrettanti tiri dal limite dell'area: prima Filip non si coordina bene e la palla finisce troppo alta, poi Manasiev prova con un rasoterra ma la deviazione di un difensore la fa finire placidamente fra le braccia di Virano.

HSL DERTHONA - SALUZZO 0-0

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gjura (29' st Romairone), Todisco, Galliani, Procopio; Filip, Speranza (29' st Luzzetti); Saccà, Manasiev, Otelè; Diallo. A disp. Bertozzi, Imperato, Negri, Luzzetti, Grieco, Akouah, Kanteh, Ordisci. All. Zichella

SALUZZO (4-2-3-1): Virano; Serino, Carli, Caldarola, Pittavino; Mazzafera, Sina Filho; Greco (33' st Crudo), Pucinelli (26' st Cinquemani), Bedino (18' st Gaboardi); Fink (40' st Thiam). A disp. De Marino, Kieling Allison, Andretta, Clerici, Valentini Junior. All. Briano (squalificato, in panchina Barbieris)

ARBITRO: Gavini di Aprilia

NOTE Ammoniti Romairone; Carli, Cinquemani. Calci d'angolo 4-4. Recupero pt 2': st 4'. Spettatori 300 circa.