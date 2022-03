Impresa Bertram. Sassari gelata

SASSARI - Bertram torna alla vittoria. E il successo di Sassari (87-83) ha un peso enorme per il momento e per la classifica. La squadra di coach Marco Ramondino aggancia la Dinamo in classifica, si porta sul 2-0 negli scontri diretti.

E lo fa in piena emergenza, senza Daum e dovendo rinunciare durante la partita a Macura (espulso) e Cannon (autore di 5 falli in 7 minuti). Splende Jamarr Sanders, autore di 23 punti (suo high in A, con 7/9 da tre) in campo per 38’.

La partita

Tortona senza Daum e con Severini in quintetto. Partenza fluida della squadra di Marco Ramondino che trova subito passaggi e canestri. Tre triple di Sanders e un paio di bei canestri di Severini danno il primo vantaggio al 10’ (19-23). Nella seconda frazione Bucchi manda in campo il debuttante Miro Bilan. Problemi per Bertram con Cannon che commette 4 falli in pochi minuti e compromette la sua partita. Derthona resta avanti di 7-8 punti. Mascolo è on fire (bene anche in difesa su Logan) e Ramondino è costretto ad andare con quattro piccoli. Sassari prova il sorpasso viene respinta dalle triple di Tortona (Sanders 5, Wright 3), che mandano i Leoni sul +12 (37-49) e al riposo lungo sul 42-49.

Riparte bene Tortona che con Wright e Macura ritocca il massimo vantaggio sul +14 (42-56). Ma il vento gira. Su una rimessa sbagliata in attacco Macura si fa espellere e lascia la squadra in grande difficoltà. Dinamo sul -6 (50-56) a metà terza frazione. Bucchi schiera la zona. Fuori Cannon per cinque falli al minuto 27’. Spazio a Tavernelli per provare a resistere. Gentile rosicchia il margine. Al 30’ ancora 4 punti di vantaggio Bertram sul 65-69.

Apre Logan l’ultimo quarto, Sanders risponde con la sua settima tripla, ma Bendzius martella e completa la rimonta di Sassari che torna in vantaggio sul 77-76 a 6’ dalla sirena. Sembra la fuga decisiva, ma Tortona con tanto cuore regge e pareggia con un ottimo Severini a quota 81 a 2’30” dalla fine. Si arriva in volata. Pari 83 a 1’20”. Possessi che pesano. Sbaglia Wright, sbaglia Logan. Cain segna da sotto (83-85) a -35”. Si entra nella fase tattica. Bucchi chiama time out. Al rientro recupero perfetto di Sanders su Diop che commette fallo. Con 17” Sanders in lunetta è glaciale e mette due possessi di vantaggio 83-87. Altro time out Bucchi. Logan tripla che non va.

Ramondino ferma col time out e con 8” da giocare con rimessa in zona d’attacco la palla finisce nelle mani di Sanders con Sassari che non riesce a fare fallo. Vince la Bertram una partita incredibile.

Le voci

La soddisfazione di coach Marco Ramondino. “Dobbiamo essere contenti per risultato, per il calibro dell’avversario e per il momento di Sassari. La Dinamo è un club importantissimo del campionato italiano. Vittoria importante per la classifica e di prestigio per noi. Sono molto contento di come abbiamo giocato sui lati del campo. E di come la squadra si è comportare nel momento di maggiore esaltazione dei Sassari. I ragazzi hanno confermato la capacità, in emergenza, di venire a capo delle partite. L’abbiamo già fatto in passato e anche oggi. Ma questa nostra partita ha avuto, oltre al carattere, anche ottimi contenuti tecnici”.

I numeri

Finale: 83-87

Parziali: 19-23, 42-49, 65-69.

Quintetti: Sassari con Robinson, Kruslin, Burnell, Bendzius, Diop. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Severini, Cain.

Punti: Bendzius 29 (Sassari), Sanders 23 (Tortona).

Rimbalzi: Bendzius 7 (Sassari), Wright 7 (Tortona).

Assist: Gentile 6 (Sassari), Wright 7 (Tortona).

Mvp: Sanders (Tortona)