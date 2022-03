Casalnoceto: impatto sulla provinciale, due feriti

CASALNOCETO - Incidente con due automobili coinvolte questa mattina alle 7.30 lungo la Sp 99 nel Comune di Casalnoceto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortona per mettere in sicurezza lo scenario. I sanitari, con ambulanza ed elisoccorso, hanno soccorso due feriti, trasportati in codice giallo all'ospedale di Alessandria. Le loro condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche i carabinieri di Volpedo e Tortona.