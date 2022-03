Slitta il termine per pagare il conguaglio

TORTONA - Slitta la data per il saldo del conguaglio per l'anno 2021. "Nei prossimi giorni - dice Gestione Ambiente in una nota - verrà consegnata a domicilio la fattura della tariffa rifiuti con il saldo 2021".



"A causa di un problema logistico dello spedizioniere - proseguono - le fatture arriveranno a ridosso della scadenza, che era fissata al 29 marzo. Scusandoci per l'inconveniente e, al fine di dare un tempo congruo agli utenti per pagare la fattura, la scadenza viene spostata al 15 aprile 2022".