Bertram, 3000 euro di multa per JP Macura

TORTONA – Multa per JP Macura. All’ala della Bertram, espulso domenica a Sassari, è stata comminata un’ammenda di tremila euro per “per comportamento offensivo nei confronti del primo arbitro” Mark Bartoli.

Impresa Bertram. Sassari gelata Una grande Tortona vince (87-83) senza Daum, con Macura espulso e Cannon out per falli. Splende Sanders

Macura era stato espulso nel corso del primo tempo, lasciando la squadra in emergenza. L’ammenda, che verrà pagata, sostituisce la squalifica per un turno che avrebbe impedito al giocatore di scendere in campo sabato nel match contro Napoli.