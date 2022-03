Derthona e Pordenone: prove di collaborazione

TORTONA – Prove di collaborazione tra Derthona Basket e Torre Basket di Pordenone. Nello scorso weekend una delegazione del club bianconero , composta dall’amministratore delegato Ferencz Bartocci, dal responsabile tecnico del settore giovanile Luca Ansaloni e dal dirigente responsabile del settore giovanile Andrea Ablatico, ha fatto visita alla società Torre Basket di Pordenone, società da cui proviene il giovane talento classe 2005 Gloris Tambwe, recentemente aggregato per gli allenamenti alla prima squadra di Serie A del club tortonese.

L’occasione è stata utile per porre le basi per un accordo di collaborazione tecnica che comprenda molte delle tematiche sociali care da sempre ad entrambe le proprietà. “Al di là del valore tecnico – riflette Ablatico – in cui il nome di Marco Spangaro è assoluta garanzia, ci hanno molto colpito l’importanza che questa società dona al lato umano e sociale della pallacanestro. Ci piacerebbe in futuro poter collaborare, per quel che riusciremo a fare, ad eventi sul territorio e con le scuole, in maniera da poter lavorare sugli ideali che condividiamo riguardo i giovani ed il loro benessere“.

“Con la dirigenza – aggiunge l’amministratore delegato del Derthona Basket, Bartocci – abbiamo in programma di vederci a stretto giro per consolidare la collaborazione a 360 gradi anche con iniziative rivolte al territorio in occasione di eventi, non solo sportivi, che saranno ospitati a Pordenone“.