Bertram, c’è Napoli. Sfida imprevedibile

TORTONA – Bertram torna in casa (PalaEnergica di Casale Monferrato, ore 20) per affrontare, nell’anticipo che apre la 23 esima di campionato, una Gevi Napoli in crisi (1 vittoria e 9 sconfitte nelle ultime dieci partite) che in settimana ha cambiato mano passando da Pino Sacripanti a Maurizio Buscaglia.

Un cambio che rende ancora più difficile da prevedere che avversario il Derthona si troverà di fronte in una partita ricca di insidie.

Qui Tortona

Coach Marco Ramondino non si fida dell’avversario. «Napoli è una squadra con un grandissimo potenziale che sulla singola partita può battere chiunque. Noi dobbiamo fare in modo di pareggiare l’iniezione di energia che avranno dal cambio di allenatore e dalla responsabilizzazione dei giocatori. La crisi? Sicuramente dal punto di vista dei risultati non sono nel momento migliore. Ma il cambio di allenatore estrapola questa gara dal loro momento e la rende ancora più imprevedibile».

«Quella di Napoli all’andata è stata una partita difficile e combattuta fino all’ultimo - ricorda Riccardo Tavernelli - In avvio siamo stati messi sotto dalla loro fisicità e l’abbiamo persa nei possessi finali. Ora li ritroviamo. Siamo cambiati e maturati e loro vengono da un momento difficile, ma possono trovare benefici dal cambio di allenatore».

Poche informazioni invece su possibili assenze in casa bianconera. «È stata una settimana corta - chiude Ramondino – e al momento non so fare una previsione su possibili assenti e acciaccati. Ma al di al di chi sarà in campo dobbiamo essere sempre in grado di essere competitivi».

Qui Napoli

Gevi, in crisi, alla ricerca di una via d'uscita. Il primo obiettivo del nuovo tecnico Azzurro Maurizio Buscaglia è quello di compattare la squadra. “Il nostro focus deve essere quello di difendere insieme e passarci il pallone in attacco. Abbiamo fatto un paio di allenamenti, molto intensi. In questo momento tutti devono sentirsi coinvolti, ognuno secondo le sue caratteristiche deve sentirsi importante per la squadra. Tortona è una squadra forte, con un grande allenatore, e sul loro campo sarà dura. Dobbiamo giocare un'azione alla volta, cercando di attaccare bene la loro difesa che è molto organizzata. Mi aspetto che ogni possesso, in attacco o in difesa, venga giocato al massimo. Tutti i giocatori potranno avere la propria chance. Dobbiamo pensare alla prossima partita, non parliamo dell’ultima. Adesso conta solo la squadra, conta solo Napoli, non i singoli elementi”.

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA –GEVI NAPOLI

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: sabato 19 marzo, ore 20.

Arbitri: Lo Guzzo, Borgo, Vita.

Andata: 82-79 Napoli.

Come seguirla: su Eurosport 2 e in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Napoli con Velicka, Rich, McDuffie, Parks, Zerini.

Indisponibili: Cattapan (Tortona). Elegar, Linch (Napoli)

Note: Capienza del palazzetto al 60% (circa 2100 posti) e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Pullman gratuito per i tifosi da Tortona. Per prenotare il proprio posto è possibile recarsi presso la sede del club negli orari di apertura al pubblico, oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it. La partenza è prevista alle ore 18 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. gra da ex per Bruno Mascolo, all'allora Cuore Napoli nella stagione 2017/2018.