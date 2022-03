Bertram, ecco il mini pack per il rush finale

TORTONA – Un finale di stagione tutto da vivere. Bertram Derthona è attesa da quattro impegni casalinghi per chiudere la prima fase del campionato. Pesaro, Brescia, Varese e Trieste in un mese che deciderà il piazzamento playoff della squadra di coach Marco Ramondino.

Approfittando del ritorno al 100% di capienza del PalaEnergica di Casale Monferrato, la società propone un mini abbonamento "4 the final rush" a prezzi vantaggiosi e valido per le quattro rimanenti gare interne. La promozione prevede infatti una partita in omaggio in tutti i settori del palazzetto di Casale Monferrato, ad eccezione del Parterre Derthona (fronte panchine) escluso dall’abbonamento.

I mini abbonamenti sono acquistabili alla sede del club, in via San Marziano 4 a Tortona, da ieri (e fino al 1° aprile) in questi orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Sabato 2 aprile, giorno della gara con Pesaro, la biglietteria rimarrà aperta dalle 9.30 alle 12.30.

Il mini pack per le ultime quattro partite casalinghe della stagione è in vendita anche su Vivaticket.

Questi i punti vendita anche sul territorio della provincia: a Casale Monferrato (Sassone Viaggi by Stat) e Alessandria (L’Oblò, a Spinetta Marengo, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino e Tabaccheria Rovereto).

Informazioni al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it