"Nel 2023 porteremo il Giro a casa di Fausto"

CASTELLANIA COPPI - "Nel 2023 vogliamo portare il Giro d'Italia a Castellania". L'annuncio è di Sergio Vallenzona, il sindaco che ne ha fatto una 'mission'. "Insieme al territorio". E l'assessore regionale Marco Protopapa conferma che "in Regione si sta già lavorando per una tappa che abbia ricadute su tutta la provincia, sportive e turistiche, anche Acquese e Ovadese".

L'applauso è forte e sincero: la riapertura di Casa Coppi, la consegna dei premi 'Welcome Castellania', le nuove piastrelle sulla facciata dell'abitazione di Fausto e Serse sono lo scenario perfetto per una comunicazione attesa. Nel 2023 saranno 70 anni dall'ultimo trionfo al Giro d'Italia e dal titolo mondiale, "dietro questo traguardo - aggiunge Vallezona - c'è un enorme e convinto lavoro di squadra".

In cui anche Massimo Merlano, presidente del Consorzio turistico 'Terre di Fausto', ha un ruolo molto importante, convinto del valore che un campione senza tempo che va celebrato sempre. Come fanno i tre vincitori del 2022, Riccardo Guasco, Luca Gialanella e Sylvan Adams: per tutti loro il Campionissimo è stato, è e resterà un riferimento fondamentale.

Come lo è per luoghi dove c'è una strategia di promozione straordinaria, che parte dallo sport, e delle sue leggende, e arriva alle eccellenze dell'enogastronomia, passando per natura, arte e senso di comunità.