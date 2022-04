Bertram, con Pesaro sarà sfida di ritmo

TORTONA – Parte il rush finale. Bertram a sette gare dalla fine della regular season. Obiettivo playoff per la squadra di coach Marco Ramondino.

La giornata numero 25 del campionato Lba Unipol Sai si apre domani con l’anticipo di domani con la Carpegna Pesaro (PalaEnergica, ore 19) la volata finale.

Qui Tortona

Coach Marco Ramondino. “Pesaro rispetto alla d'andata molto cambiata. Nelle recenti partite, quelle con il nuovo assetto, tra le tante qualità c’è sicuramente quella di correre in contropiede, anche con i lunghi. Per questo sarà molto importante il ritmo con cui entreremo nell’attacco, quanti passaggi riusciamo a fare, quanti giocatori riusciamo a coinvolgere. Banchi è un allenatore di livello internazionale. A Pesaro ha dato da subito un sistema di gioco offensivo e difensivo solido che è in cambiamento anche alla luce dei recenti cambi del roster con l’addio di Larson e l’arrivo di Mejeris”.

Motivato alla sfida anche JP Macura. “Pesaro è un avversario difficile da affrontare che gioca una pallacanestro collettiva. Dal nostro punto di vista dovremo essere uniti e giocare insieme per vincere. I nostri tifosi ci supportano da inizio anno e il loro aiuto e affetto è davvero importante per noi. Ora abbiamo ancora più bisogno di loro per raggiungere i playoff”.

Qui Pesaro

Luca Banchi, coach della Vuelle Pesaro, apprezza la stagione del Derthona. ”Giusto sottolineare il cammino che i nostri avversari stanno facendo di incredibile continuità e con un organico estremamente competitivo ed efficiente mettendo in mostra giocatori di talento in un buon mix con veterani presenti in Italia, anche già passati dalla Vuelle. Sarà una gara molto impegnativa, come all'andata, con una squadra neopromossa, ma debuttante per modo di dire. Dovremo contenere i loro giocatori di grande talento in attacco inseriti in un sistema che li esalta”.

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA –CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: sabato 2 aprile, ore 19.

Arbitri: Giovannetti, Borgione e Peppone.

Andata: 90-81 Tortona.

Come seguirla: in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Pesaro con Tambone, Sanford, Delfino, Mejeris e Jones.

Indisponibili: Cattapan (Tortona). Camara (Pesaro).

Note: Capienza del palazzetto al 100% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Pullman gratuito per i tifosi da Tortona (partenza ore 16.30 dal PalaCamagna). Info via mail a paolo.depersis@derthonabasket.it (telefono 0131 1953689). Ex della gara i due bianconeri Ariel Filloy e Tyler Cain, nella passata stagione a Pesaro. Assente, per motivi di salute, anche Gora Camara, il giovane centro italo-senegalese che nelle scorse stagioni ha giocato a Casale Monferrato.